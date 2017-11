Germania, rilasciati i sei siriani sospettati di preparare attentato

I sei richiedenti asilo siriani, arrestati martedì perché sospettati di pianificare un attacco in Germania in prossimità delle feste natalizie, sono stati rilasciati per mancanza di prove, secondo l'ufficio del procuratore a Francoforte. Gli investigatori non hanno trovato "elementi sufficienti" per concludere che gli uomini stessero preparando un attacco o che fossero membri del gruppo terroristico Stato islamico.