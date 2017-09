Germania, ricattatore ha avvelenato omogeneizzati: chiede 10 milioni

In Germania un uomo ha avvelenato diversi vasetti di omogeneizzati per neonati e chiede 10 milioni di euro per non proseguire la sua azione terroristica. A Friedrichshafen, nel Baden Wuerttemberg, sono già cinque i prodotti trattati con glicole etilenico, un prodotto tossico incolore dal sapore dolciastro. Anche piccole dosi di 30 millilitri possono risultare pericolose per gli adulti: la sostanza nuoce a cuore, polmoni e reni.