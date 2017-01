Germania, rapporto Anticrimine: jihadisti pronti ad attacchi chimici

Massima allerta terrorismo in Germania: il governo e l'Anticrimine, in un rapporto, mettono in guardia infatti da possibili attacchi chimici. Secondo quanto si legge nel report, anticipato dalla Bild, attentatori islamisti "avrebbero intenzione e sarebbero già in grado di reperire e impiegare grandi quantità di sostanze chimiche". Tra le ipotesi quella di un attacco chimico all'acqua potabile o a generi alimentari.