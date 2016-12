Germania, quattro accoltellati in una stazione di Francoforte

Quattro persone sono state ferite in un attacco compiuto con un coltello in una stazione di scambio treno-metropolitana nella periferia di Francoforte, in Germania. Come spiegato da una portavoce della polizia locale, l'aggressione è avvenuta nel pomeriggio nella stazione di Hauptwache. Le quattro persone che hanno riportato ferite da taglio sono state portate in ospedale.