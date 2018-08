Germania, pullman Flixbus diretto a Berlino si ribalta in autostrada: 16 feriti

Un pullman Flixbus in viaggio verso Berlino è finito in un fossato, a margine della carreggiata autostradale, e si è capovolto. Lo riporta la Bild online. L'incidente è accaduto in Germania lungo la A19, nei pressi di Linstow. Secondo quanto riporta l'emittente NTV, nell'incidente 16 persone sarebbero rimaste ferite, di cui sei in modo grave.