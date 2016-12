Germania, protesta anti-migranti

Non tutti in Germania hanno gradito la politica dell'accoglienza della cancelliera Merkel. A Dortmund, nella notte, estremisti di destra hanno protestato per l'arrivo di migliaia di profughi in città. La polizia ha riferito che 4 persone sono state arrestate dopo che una ventina di neonazisti si sono scontrati con manifestanti di sinistra e con gli agenti, attaccati con bottiglie e petardi. Cinque i feriti.