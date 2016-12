Germania, progettavano attacco a match Bundesliga: altri due arresti

Altri due profughi sospetti jihadisti, due fratelli siriani di 19 e 21 anni, sono stati arrestati in un centro per migranti di Dinslaken, nell'ovest della Germania. Secondo la procura di Duisburg, con i due già finiti in manette nei giorni scorsi "avevano concordato un attentato contro un incontro della Bundesliga", il campionato tedesco di calcio. Gli inquirenti, tuttavia, hanno spiegato di non avere "indizi concreti su luogo e giorno" dell'attacco.