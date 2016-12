Germania, profugo afghano arrestato per stupro e omicidio

Un profugo afghano di 17 anni è stato arrestato in Germania con l'accusa di aver violentato e ucciso una studentessa universitaria tedesca a Friburgo. Lo riferiscono media locali, citando la Procura. L'omicidio risale al 16 ottobre e la vittima, di 19 anni, era stata trovata annegata in un fiume. La ragazza stava tornando di notte in bicicletta da una festa universitaria. A tradire il presunto assassino è stato un capello trovato in un cespuglio.