E' durato un'ora l'allarme all'aeroporto di Amburgo, evacuato dopo che si è sprigionata una sostanza per ora ignota, che ha provocato malori a diversi viaggiatori. Lo scalo è stato successivamente riaperto. Un portavoce della polizia federale ha spiegato che la sostanza ha causato bruciore agli occhi e alla gola di una cinquantina di persone. Per alcune di loro è stato necessario rivolgersi al Pronto soccorso.