Germania: pacco sospetto negli uffici della Merkel, allarme rientrato

E' rientrato l'allarme per un pacco sospetto individuato nel palazzo di Angela Merkel. "Non è stato trovato nulla di pericoloso", ha detto la polizia citata dal Bild, spiegando che il plico che ha destato preoccupazione era costituito in realtà da quattro cassette di plastica gialle abbandonate all'esterno dell'edificio. Nonostante le forze dell'ordine avessero messo i sigilli e circondato il palazzo, l'edificio non è stato evacuato.