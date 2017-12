Il pacco sospetto che ha portato all'evacuazione di un mercatino di Natale a Potsdam, a 40 chilometri da Berlino, conteneva chiodi, polvere da sparo e una batteria. Lo ha reso noto la polizia, mentre le indagini sono in corso. I petardi contenuti non potevano esplodere dato che mancava l'innesco ma sono state ore di paura visto che si era attivata tutta la procedura anti terrorismo.

Incubo terrorismo al mercato di Natale di Potsdam Afp 1 di 3 Afp 2 di 3 Afp 3 di 3 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Nel pacco sospetto consegnato alla farmacia di Potsdam, in Germania, sarebbero stati trovati anche dei mortaretti, ma la confezione è stata ritenuta "per lo più non in grado di esplodere, perché non si è trovato un innesco". Lo ha detto il ministro del Land del Brandeburgo, Karl Heinz Schroeter, a proposito del contenuto del pacco che ha indotto alla evacuazione di buona parte del mercatino di Natale.