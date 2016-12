Germania: no estradizione in Italia

18:25 - Il cittadino statunitense condannato a 30 anni di carcere in contumacia per traffico di cocaina e associazione criminale non sarà estradato in Italia. Lo ha deciso la Corte costituzionale tedesca. I giudici hanno manifestato riserve sul processo che l'uomo, arrestato in Germania nel 2004, affronterebbe nel nostro Paese. In particolare perché in sede di appello l'ordinamento italiano non prevede l'assunzione di nuove prove.

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X