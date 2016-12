Germania, no del giudice alla studentessa in niqab

La protagonista del caso, una 18enne originaria di uno Stato della ex-Jugoslavia, non si è presentata all'udienza a causa dell'attenzione dei media, resa forte dal dibattito in corso nel Paese sul diritto o meno di portare il burqa.



La cancelliera Angela Merkel era intervenuta in prima persona, la scorsa settimana, dicendosi favorevole a un divieto parziale del burka, definito "un ostacolo all'integrazione".



Berlino: "Su burka trovato ottimo compromesso" - Intervenendo al Meeting di Cl, il ministro dell'Interno tedesco, Thomas De Maiziere, ha parlato in merito "ottimo compromesso" raggiunto nel suo Paese: "In Francia è stato messo un divieto ma il burqa viene usato ugualmente. Noi abbiamo raggiunto un ottimo compromesso: abbiamo una posizione politico-sociale che va contro chi indossa il burqa ma sulla base della nostra Costituzione non vogliamo e non possiamo vietare in assoluto l'uso del burqa. Quindi, laddove è necessario mostrare il proprio volto per il funzionamento della nostra società, allora pretendiamo che non ci sia il burqa: nelle scuole, negli asili, negli uffici cittadini, durante le manifestazioni pubbliche e se si ricopre una carica nella vita pubblica".