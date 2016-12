Germania, nessun ordigno in casa del 27enne arrestato. La polizia: no indicazioni terrorismo

Un 27enne è stato arrestato dalle forze speciali della polizia tedesca a Eisenhuettenstadt , nel Land di Brandeburgo , in Germania . Le autorità hanno però precisato che in casa del giovane sono stati rinvenute solo "ridotte quantità di fuochi d'artificio" e nessun ordigno. Lo scrive il sito della radio pubblica Deutschlandfunk, negando che siano stati rinvenuti concreti "indizi" di un progettato attentato terroristico.

Non sono stati accertati nemmeno indizi su uno sfondo islamista, secondo l'agenzia Dpa, che definisce l'uomo "psichicamente instabile". Inizialmente il magazine tedesco Focus aveva riferito che l'uomo aveva legami con ambienti salafiti ed era sospettato di avere pianificato un attacco a un festival annuale che dovrebbe tenersi ad Eisenhuettenstadt fra il 26 e il 28 agosto; successivamente però il giornale stesso ha citato fonti di polizia che spiegavano che non era così.



Oktoberfest blindata: niente zaini e perquisizioni a raffica - Intanto Berlino intende rafforzare le misure di sicurezza antiterrorismo in occasione dell'Oktoberfest di Monaco in Baviera: sarà vietato introdurre zainetti voluminosi, ci saranno perquisizioni e aarà attivata anche una controversa rete anti-intrusioni che chiuderà un lato finora libero dell'enorme spazio su cui si svolge la Festa della birra, quest'anno in programma dal 16 settembre al 3 ottobre.