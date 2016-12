Germania, neonata di 40 giorni in vendita su Ebay: costo 5mila euro

"Child, 40 days old named Maria...For sale". Bambina, 40 giorni, di nome Maria...in vendita: un annuncio inquietante quello apparso martedì mattina presto su eBay e oscurato dopo circa mezz'ora, grazie alla segnalazione dei dipendenti dell'azienda alle autorità competenti. E' successo a Duisburg, in Germania. A renderlo noto è l'agenzia tedesca Dpa. L'annuncio raffigurava l'immagine di una bambina vestita di rosa in un seggiolino per auto. Costo 5.000 euro.