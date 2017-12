Germania, nel pacco di Potsdam trovati petardi senza innesco

Nel pacco sospetto consegnato alla farmacia di Potsdam, in Germania, sarebbero stati trovati anche dei mortaretti. Lo ha dichiarato il ministro del Land del Brandeburgo, Karl Heinz Schroeter, definendo tuttavia l'oggetto "non in grado di esplodere, in quanto non si è trovato un innesco". L'allarme diramato inizialmente aveva portato all'evacuazione di buona parte del mercatino di Natale nei pressi del quale è avvenuto il ritrovamento.