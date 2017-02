Germania, morto uno dei feriti travolti da un'auto a Heidelberg

Una delle tre persone investite da un'auto a Heildeberg, in Germania, è morta. Si tratta di un 73enne tedesco, morto in ospedale in seguito alle ferite. Gli altri due feriti sono un 32enne austriaco ed una 29enne bosniaca, che non sono gravi. L'investitore, fermato dalla polizia dopo la fuga, è stato a sua volta ferito ed è ricoverato in ospedale: è un 35enne tedesco.