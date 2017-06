Germania, è morto Helmut Kohl: lʼex cancelliere aveva 87 anni 1 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 2 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 3 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 4 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 5 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 6 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 7 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 8 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 9 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 10 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 11 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 12 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 13 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 14 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 15 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 16 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 17 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 18 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 19 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 20 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 21 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 22 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 23 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 24 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 25 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 26 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 27 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 28 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni 29 di 29 Ansa Ansa Germania, è morto Helmut Kohl: l'ex cancelliere aveva 87 anni leggi dopo slideshow ingrandisci

Era nato il 3 aprile del 1930 da una famiglia cattolica e conservatrice ed è entrato a 18 anni nella Cdu. Con 16 anni di permanenza in carica, è stato il più longevo cancelliere della storia dopo Otto Von Bismarck (il più longevo democraticamente eletto). E' stato leader dell'Unione Cristiano-Democratica (Cdu) dal 1973 al 1998. Fu promotore dell'introduzione della valuta unica europea e dell'abbandono del marco. Dal 2008, a seguito di una caduta e di un ictus, era sulla sedia a rotelle.



La riunificazione della Germania - Sotto la sua cancelleria, il 3 ottobre del 1990 è avvenuta la riunificazione fra la Germania dell'ovest e quella dell'est (Repubblica Democratica Tedesca). La caduta del Muro di Berlino (9 novembre 1989), resa possibile dalla svolta di Mikhail Gorbachev che prese le distanze pubblicamente dalla dottrina Breznev, rappresentò la premessa per l'impresa politica di Kohl che riuscì in undici mesi a riunificare la Germania. Questo evento ha rappresentato la fine della guerra fredda e l'inizio di una riorganizzazione del continente e degli equilibri mondiali.



Lo scandalo dei fondi al partito - Sconfitto alle elezioni del '98 dallo sfidante socialdemocratico Gerhard Schroeder, Kohl fu travolto dallo scandalo-tangenti del suo partito: un sistema di fondi neri e conti esteri che aveva come scopo quello di finanziare la Cdu. L'ex cancelliere ammise il coinvolgimento e questo segnò il suo definitivo declino politico.



Gli ultimi anni di vita - Poco dopo venne colpito da una tragedia famigliare: la moglie Hannelore si tolse la vita probabilmente per le sofferenze legate alla malattia, che non le consentiva di uscire di casa ed esporsi al sole. Era stato operato al cuore nel 2012, alle anche e all'intestino nel 2015.



Il portavoce di Angela Merkel: "Profondo cordoglio" - Steffen Seibert, portavoce di Angela Merkel, commenta così su Twitter la notizia della morte dell'ex cancelliere Helmut Kohl: "Profondo cordoglio per un grande tedesco e un grande europeo".



La Cdu: "Siamo a lutto" - "Siamo a lutto. Rip Helmut Kohl". La Cdu, partito della cancelliera tedesca Angela Merkel e di cui Kohl è stato presidente per 25 anni dal 1973 al 1998, commenta così su Twitter la notizia della scomparsa allegando una foto in bianco e nero dell'ex cancelliere.