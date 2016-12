Germania, morto il papà dei Playmobil

E' morto il fondatore e proprietario della Playmobil, l'industriale tedesco Horst Brandstatter. Avrebbe compiuto 82 anni il 27 giugno. Era entrato nell'azienda di famiglia a 19 anni portandola al top dell'industria mondiale con ricavi per 595 milioni di euro nel 2014. Nel 1958 ebbe l'intuizione di produrre l'hula hop in Europa con vendite record mentre con la crisi del petrolio negli anni '70 creò il Playmobil, per ridurre l'uso del materiale. Fino alla fine in azienda non ha mai voluto spostare la produzione dall'Europa.