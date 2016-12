Germania, minaccia a Bundesliga: fermato sospetto terrorista Isis

"Un'indicazione sarebbe venuta da un carcere di Genselkirchen", riferisce l'agenzia tedesca senza fornire altri elementi in proposito ma precisando che il fermo è stato compiuto "durante un controllo" dai 'Sek', le teste di cuoio della polizia. Il giovane è nato a Damasco ed era arrivato in Germania all'inizio di quest'anno.



Era stato alloggiato in Renania Settentrionale-Vestfalia come profugo e gli erano state prese le impronte digitali, riferisce ancora il sito della radio Suedwestrundfunk (Swr). Sulla scorta di indizi che potesse appartenere allo Stato islamico, la Procura di Duisburg aveva aperto un'inchiesta e il giovane era stato posto sotto osservazione.



Anche se rivelato soltanto oggi, il fermo è stato compiuto già venerdì mentre il sospetto militante dell'Isis si trovava a Mutterstadt, nella confinante regione della Renania-Palatinato, solo "in visita", scrive il sito. Sul suo cellulare e computer sono state rilevate "numerose foto che mostrano combattimenti in Siria": una "questione centrale per gli investigatori" e' se siano state scaricate da qualche sito o riprese direttamente, aggiunge la Swr.