Germania, minacce via mail di stragi in alcune scuole a Lipsia e in Sassonia: cessato allarme

Tanta paura in Germania, per una serie di mail con minacce di strage giunte ad almeno sette scuole di Lipsia e in altri istituti della Sassonia. Ma la polizi, subito intervenuta per le indagini, non ha trovato indizi di "serio e concreto pericolo". Sono quindi state innalzate le misure di sicurezza, ma è cessato l'allarme.