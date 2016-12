Germania, migliaia di persone in piazza a Colonia a sostegno di Erdogan: dispiegati 2.700 agenti

Migliaia di persone, la maggior parte di origine turca, sono scese in piazza a Colonia, nell'ovest della Germania, per esprimere il proprio dissenso contro il fallito golpe del 15 luglio in Turchia e ribadire l'appoggio al presidente turco Recep Tayyp Erdogan. Indette contromanifestazioni sia di sinistra sia dell'ultradestra: per evitare disordini in città sono stati schierati circa 2.700 agenti di polizia.