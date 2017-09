Germania, Merkel: "Turchia in Ue? Chiederò lo stop ai negoziati"

La Germania chiederà lo stop ai negoziati per l'ingresso della Turchia nell'Ue. Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel durante il dibattito televisivo con il rivale Martin Schulz (Spd) in vista delle elezioni tedesche. "Non credo e non ho mai creduto che l'adesione della Turchia all'Ue arriverà", ha sottolineato la Merkel, spiegando che parlerà con gli altri governi europei per valutare se "possiamo terminare questi negoziati".