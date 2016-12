Germania, Merkel sviene a teatro

La cancelliera Angela Merkel è stata colpita da un malore nella serata di sabato mentre si trovava a Bayreuth per la messinscena di "Tristano e Isotta". Lo riporta il tabloid Bild on line, riferendo che "durante una pausa caffè, la cancelliera è scivolata dalla sua sedia. Ci sarebbero voluti due minuti fino al momento in cui è ritornata in piedi".