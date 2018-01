Germania, Merkel: "Nuovo governo sarà nuovo inizio per Europa"

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, dopo l'accordo per una nuova Grosse Koalition con la Spd di Martin Schulz, promette che il nuovo governo lavorerà per un "nuovo inizio" per l'Europa. "Il mondo non sta aspettando noi, abbiamo bisogno di un nuovo inizio in Europa", ha detto al termine di oltre 24 ore di negoziati fra Cdu-Csu e Spd. "Un nuovo inizio per l'Europa è anche un nuovo inizio per la Germania", ha dichiarato Merkel.