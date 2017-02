Germania, media: "Genitori attenti a Cayla, può violare la privacy dei bimbi"

Sembrerebbe uscita dal racconto di Orwell "1984" , come l'ultimo strumento di controllo sulla popolazione da parte del Grande Fratello . Invece si tratta di un giocattolo per bambini: una bambola iperconnessa , che attraverso un innovativo sistema, interagisce con i bimbi, immagazzina dati e risponde alle domande. Cayla è stata messa in commercio negli Stati Uniti e in alcuni Paesi dell'Ue, come la Germania. Ed è proprio in Germania che l'Autorità garante delle telecomunicazioni ha messo in allerta i genitori poiché, con il suo sistema bluetooth , potrebbe violare la privacy dei più piccoli.

La casa produttrice, Genesis Toys, non ha ancora risposto ai moniti dell'Autorità tedesca. Da parte sua, Vivid Toys, il gruppo che distribuisce Cayla, ha affermato che i casi di hackeraggio verificatisi sono stati isolati e i tecnici hanno fatto in modo che non si ripetano.



Ci si chiede però cosa potrebbe accadare quando si deve aggiornare l'app che permette alla bambola di interagire. Molti esperti sono concordi nel dire che il problema non è stato ancora risolto in via definitiva. La Commissione Ue per la Giustizia intanto ha avviato un'indagine e il suo commissario, Vera Jourova, ha dichiarato alla Bbc: "Non prendiamo sotto gamba il problema, siamo molto preoccupati dell'impatto che le bambole iperconnesse possono avere sulla sicurezza e la privacy dei bambini".