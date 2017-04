Germania: marocchino progettava attentato a Berlino, preso

Un giovane di 25 anni proveniente dal Marocco, è stato arrestato con l'accusa di aver progettato un attentato a Berlino. Lo scrive Bild on line. La polizia tedesca ha eseguito una massiccia operazione a Borsdorf, presso Lipsia, in un centro per richiedenti asilo, dove ha arrestato il giovane. Nel centro, predisposto per 120 richiedenti asilo, ne vivono attualmente soltanto 20.