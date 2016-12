13 aprile 2015 Germania, mamma da record: 65 anni e 13 figli è ora incinta di quattro gemelli Anngret Raunigk, insegnante di russo e tedesco in procinto di andare in pensione, voleva dare un fratellino alla figlia più piccola Tweet google 0 Invia ad un amico

16:31 - Di lei si erano già accorti i cronisti 10 anni fa, quando a 56 anni diede alla luce il suo 13esimo figlio: oggi la tedesca Anngret Raunigk è di nuovo incinta e questa volta di quattro gemelli. Berlinese, insegnante di tedesco e di russo in procinto di andare in pensione, la donna conquista così il titolo di "mamma da record": fino ad ora la donna più anziana ad aver affrontato una gravidanza quadrigemellare era stata infatti la 55enne Merryl Fudel.

Die älteste Vierlingsmutter der Welt ist Berlinerin und hat bereits 13 Kinder. Hier die Fotos. http://t.co/VXbNqfCPl1 pic.twitter.com/YQgXVZ4jsz — BILD (@BILD) 12 Aprile 2015

Per riuscire a rimanere incinta Anngret aveva fatto diversi tentativi di inseminazione artificiale all'estero nell'ultimo anno e mezzo: desiderava un altro bambino perché la figlia minore, che ha quasi 10 anni, voleva tanto un fratellino più piccolo.



Con tredici figli all'attivo (il primogenito ha 44 anni) e sette nipoti, per Anngret la notizia di una gravidanza quadrigemellare, confessa la donna, è stata uno shock: "Quando i medici hanno scoperto che erano ben quattro, ho dovuto per forza fermarmi un momento a pensare", ha spiegato aggiungendo però di non aver preso in considerazione, nemmeno per un attimo, di un aborto parziale per ridurre il numero di embrioni.