Germania, lancia figlio su binari

Una donna di 31 anni è stata ricoverata in una clinica psichiatrica dopo che domenica pomeriggio aveva lanciato il figlio di 11 anni sui binari della metropolitana di Amburgo mentre sopraggiungeva un treno. Il ragazzo, travolto dal convoglio in arrivo nella stazione di Hoheluftbruecke, ha riportato gravi ferite, ma non è in pericolo di vita.