Germania, la polizia: un terrorista in fuga a Chemnitz

La polizia tedesca, in azione a Chemnitz in Sassonia per un allarme terrorismo, ha detto che "non è stato possibile reperire un'importante persona". Nella località messa sotto allerta, si cercava dunque un sospetto terrorista, riuscito a fuggire sottraendosi alla cattura. Nella zona è stata sentita un'esplosione, ma gli agenti hanno tranquillizzato dicendo che era "una nostra misura di intervento".