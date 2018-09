Germania, la Merkel silura il capo degli 007: troppo vicino all'estrema destra

Il governo tedesco ha annunciato la rimozione del capo del servizio di intelligence interna BfV, Hans-Georg Maassen, a seguito dello scandalo per le accuse di collusione con l'estrema destra. "Maassen diventerà segretario di Stato presso il ministero dell'Interno", annuncia il governo al termine di un incontro di emergenza fra i tre membri della coalizione, cioè la Cdu della cancelliera Angela Merkel, la Csu del ministro dell'Interno Horst Seehofer e la Spd di Andrea Nahles.



Giovedì 13 settembre i socialdemocratici tedeschi avevano chiesto le dimissioni di Maassen, dopo che questi aveva contraddetto la cancelliera Merkel a proposito delle manifestazioni di neonazisti e ultradestra a Chemnitz. La cancelliera aveva condannato con durezza la "caccia agli stranieri", mostrata in vari video diffusi sui social media, ma Maassen aveva messo in dubbio l'autenticità di almeno uno di quei filmati. Secondo i critici, Maassen ha tenuto cosi' le parti dell'estema destra.