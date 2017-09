Germania, la Merkel resta in sella (unica in Europa) ma ora deve ricostruire il governo

"Ne riparliamo domani", ha detto Angela Merkel commentando i dati delle elezioni che la vedono vincitrice (unica in Europa a rimanere in sella nonostante i populismi) ma con la Spd di Martin Schulz molto arretrata. Entrambi hanno pagato dazio alle urne, i loro partiti sono in calo. E Schulz ha annunciato l'addio alla Grosse Koalition per passare all'opposizione. Ma in quel "ne riparliamo domani" c'è tutta l'intenzione della Merkel a trattare. Ecco le ipotesi sul tavolo.

COALIZIONE GIAMAICA (cioè Cdu/Csu, liberali Fdp e Verdi)



Questa coalizione non è mai stata sperimentata a livello federale, ma a livello locale è al governo nello Schleswig-Holstein da maggio del 2017. Coinvolgere i liberali, però, vorrebbe dire accettare compromessi più rigidi in campo europeo.



E' possibile realizzarla?

Non ci sono i numeri per stringere un'alleanza di governo a due, cioè soltanto fra il blocco di Merkel e i Verdi o fra il blocco di Merkel e i liberali (che già avevano governato in tandem a livello federale dal 2009 al 2013). Entrambi i partiti piccoli hanno sminuito la possibilità della Coalizione Giamaica prima del voto di oggi, ma potrebbero essere attirati dalla possibilità di andare effettivamente al governo. Tuttavia hanno chiarito che non sarà facile: "Non saremo un partner facile", ha dichiarato Katrin Göring-Eckardt, leader del partito dei Verdi; e il leader dei liberali, Christian Lindner, ha chiarito alla Zdf che il suo partito è disponibile per una coalizione ma non a tutti i costi.



Con quali ostacoli?

I Verdi e la Fdp sono ai poli opposti dello spettro politico tedesco. Lo scontro sarebbe su politica fiscale, energia, Ue e migranti.