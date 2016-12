Germania, l'attentatore di Ansbach ha preparato l'attacco per mesi

Mohammed Deleel, il profugo siriano che domenica si è fatto saltare in aria ad Ansbach, in Germania, ferendo 15 persone, ha pianificato per mesi l'attacco. Lo scrive Al Nabaa, il magazine settimanale online dell'Isis. Deleel, aggiunge la rivista, ha combattuto sia in Iraq sia in Siria, con il ramo locale di Al Qaeda e con l'Isis, prima di arrivare in Germania due anni fa.