Germania, l'assalitore del treno era un lupo solitario

Secondo gli inquirenti tedeschi il 17enne afghano che lunedì sera ha attaccato i passeggeri di un treno in Germania sarebbe un lupo solitario. In casa sua è stata ritrovata la bandiera dell'Isis facendo prendere corpo alla pista di un'azione di terrorismo islamico. Intanto due dei cinque feriti nell'attacco sono ancora in pericolo di vita.