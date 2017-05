Germania, italiano di 34 anni ucciso in un parco a Berlino

Un 34enne di Bolzano è stato ucciso nella notte in un parco a Berlino. Un passante, all'alba, ha trovato la vittima agonizzante e ha chiamato i soccorsi. Con varie ferite d'arma da taglio, è stato trasportato in ospedale, dove è morto poco dopo. Al momento l'identità della vittima non è stata diffusa dalla polizia tedesca.