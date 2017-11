Germania, infermiere sospettato dell'omicidio di 106 pazienti

Un infermiere tedesco, Niels Hoegel, già condannato nel 2015 per omicidio e tentato omicidio, è sospettato della morte di 106 pazienti. Le autorità hanno chiesto la riesumazione di alcune vittime decedute in Germania e tumulate in Turchia. "L'incriminazione dovrebbe arrivare all'inizio del 2018", ha riferito la Procura tedesca. L'infermiere avrebbe ucciso i pazienti con overdose di medicinali mentre erano ricoverati in ospedale tra il 1999 e 2005.