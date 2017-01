Germania, incendio in un centro profughi: 30 feriti, uno è grave

Trenta feriti, di cui uno grave, in un incendio in un centro di accoglienza profughi nei pressi di Padeborn, in Nordreno-Vestfalia. Lo riferisce la Dpa, aggiungendo che le cause non sono ancora note. La maggior parte degli abitanti del centro è stata curata sul luogo per problemi respiratori. Il centro profughi "è completamente distrutto", ha detto la polizia. Era situato in un vecchio edificio militare e ospitava 500 profughi.