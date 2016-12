Germania,incendio in casa rifugiati

Un uomo è morto in un incendio divampato in un edificio abitato da rifugiati in Germania: è accaduto nel Land orientale della Turingia, a Saalfeld. Secondo la polizia, la vittima sarebbe un 29enne eritreo, ma per ora non vi sono indizi che le fiamme possano essere state appiccate dolosamente. In Germania, alle prese con l'emergenza profughi, è diffuso il fenomeno degli attentato incendiari compiuti da estremisti xenofobi di destra.