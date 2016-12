14 marzo 2015 Germania, in migliaia alle esequie della 19enne tedesca morta combattendo l'Isis La ragazza era rimasta uccisa in Siria dopo essersi arruolata nelle milizie curde Tweet google 0 Invia ad un amico

22:15 - Almeno duemila persone hanno partecipato alla marcia funebre a Duisburg, in Germania, in onore di Ivana Hoffmann, la 19enne tedesca arruolata nelle milizie curde e rimasta uccisa combattendo l'Isis nel nord-est della Siria. Amici, parenti e militanti hanno scortato il feretro per le strade della città fino al cimitero dove è stata sepolta. La Hoffmann, nata in Germania da madre tedesca e padre del Togo, si era arruolata nelle milizie curde sei mesi fa.