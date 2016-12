Germania in lutto, è morto a 96 anni l'ex cancelliere Helmut Schmidt

Operato a settembre per un trombo alla gamba, un intervento delicato che i sanitari della clinica Asklepios-St.Georg hanno affrontato facendo contestualmente trapelare tutta la delicatezza della situazione e i rischi complessivi corsi dal paziente, l'ex cancelliere non si era mai ripreso del tutto. E aveva lasciato l'istituto sanitario "per sua volonta'". L'unica nota positiva di quell'episodio era l'autorizzazione ottenuta a continuare a fumare: "Lo ha fatto per 80 anni, può continuare", era stato il responso sanitario.



In una recente intervista televisiva, rilasciata per presentare uno dei suoi ultimi libri - "Quello che ancora volevo dire" - Schmidt aveva affermato: "Non voglio arrivare a 100 anni, ma non posso neppure impedirlo". L'ex cancelliere, che in questi anni non ha fatto mancare la sua voce e la sua presenza in Germania, partecipando al dibattito pubblico con libri, discorsi e interviste su carta stampata come in tv, si era infatti lamentato apertamente del "peso" rappresentato da tutti gli acciacchi e le forti limitazioni della tarda eta'.



Schmidt è stato cancelliere subito dopo Willy Brandt, coprendo due mandati, fra il 1974 e il 1982. Tuttora amatissimo in Germania, dove viene considerato uno dei padri del Paese di oggi, l'ex cancelliere si era espresso anche sulla forza del carisma esercitato sui concittadini: "Io non voglio essere un esempio", ha detto con il consueto understatement.