Germania in ginocchio per la tempesta Xavier: sette vittime e 24 feriti

Nonostante la tempesta sia ormai terminata, permangono forti disagi per i trasporti pubblici. "Chi deve usare treni per brevi distanze deve trovare altre alternative - dice un portavoce delle ferrovie tedesche -. Tutta la rete nella regione ha dei problemi". Xavier ha colpito soprattutto Berlino e dintorni e Amburgo. Per le strade della capitale tedesca ci sono ancora alberi e rami caduti. "Stiamo ripulendo le strade, ma i lavori potrebbero durare tutta la giornata", ha detto un portavoce dei vigili del fuoco, aggiungendo che non è fondamentale evitare di usare la macchina, ma basta guidare con prudenza.