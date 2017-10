Lʼuragano Xavier si abbatte sulla Germania: ci sono vittime Ansa 1 di 18 Ansa 2 di 18 Ansa 3 di 18 Ansa 4 di 18 Ansa 5 di 18 Ansa 6 di 18 Ansa 7 di 18 Ansa 8 di 18 Ansa 9 di 18 Ansa 10 di 18 Ansa 11 di 18 Ansa 12 di 18 Ansa 13 di 18 Ansa 14 di 18 Ansa 15 di 18 Ansa 16 di 18 Ansa 17 di 18 Ansa 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

E' il nord del Paese la zona più flagellata dall'uragano, con raffiche violente di vento fino a 140 km l'ora. La polizia ha allertato la popolazione locale, invitando a restare in casa. Tra le regioni più colpite Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania e Amburgo, oltre alla Capitale. Le sei vittime sono morte in incidenti dovuti alla caduta di alberi.



Le potenti raffiche di vento causate dall'uragano si sono abbattute anche sulla capitale tedesca, causando gravi disagi e una vittima nel quartiere di Tegel. In generale si segnalano numerosi alberi sradicati nei parchi cittadini e diverse strade chiuse alla circolazione per motivi di sicurezza. Sospesa anche la circolazione della metropolitana di superficie. Gli aeroporti berlinesi di Tegel e Schoenefeld hanno ripreso in serata le procedure di imbarco e di sbarco dei passeggeri, rimasti a lungo chiusi in aereo a causa del forte vento.