Germania, in corso vasta operazione anti-terrorismo

"Diverse operazioni anti-terrorismo" sarebbero in corso in molteplici regioni della Germania. La polizia regionale della Turingia ha fatto sapere che gli interventi sono stati condotti in "un totale di 12 appartamenti e in un ostello" per profughi in Turingia, nella città-regione di "Amburgo, Nordreno-Vestfalia, Sassonia e Baviera".