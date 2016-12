Germania, il vice-cancelliere Gabriel viene contestato da estremisti di destra: lui risponde con il dito medio

Non le ha certo mandate a dire il vice-cancelliere tedesco Sigmar Gabriel, ritratto mentre alza il "dito medio" a contestatori di estrema destra. L'uomo, che è anche il leader del partito socialdemocratico (Spd), è oggetto di critiche da parte dei neonazisti per le sue posizioni in favore dei migranti. Il video del gesto - ritenuto offensivo anche in Germania - è diventato 'virale' solo dopo essere stato postato su Facebook.