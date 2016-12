Germania, il "ritorno" di Lenin a Berlino: ritrovata una gigantesca testa di granito

Dopo essere rimasta sepolta per oltre 25 anni, la gigantesca testa di granito raffigurante il leader comunista Lenin, ritrovata in una foresta alla periferia di Berlino, potrà fare "ritorno" nella capitale tedesca. In seguito al crollo del Muro, infatti, una statua alta ben 19 metri fu divisa in 120 pezzi e sotterrata per decisione dell'allora sindaco Eberhard Diepgen. La testa di granito pesa 3,5 tonnellate ed è stata scoperta per caso dal regista americano Rick Minnich.