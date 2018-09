Germania, IL ministro Seehofer: "ottimista sull'accordo con l'Italia sui migranti"

Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, si dice "ottimista" per quanto riguarda l'accordo in discussione con l'Italia sui rifugiati. "Lo chiuderemo", ha assicurato il leader dell'Unione cristiano-liberale. Venerdì il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aveva ribadito di "non avere ancora firmato" l'intesa. "L'Italia vuole vedere soddisfatte alcune richieste", ha sottolineato Seehofer.