Germania, il killer di Amburgo era psicolabile ma non era in cura

Il killer dell'attentato di venerdì al supermercato di Amburgo, Ahmad A., non era in cura presso i servizi sociali per la salute mentale, nonostante gli accertati problemi psichici. La polizia della città tedesca passa al contrattacco, dopo le critiche ricevute in merito all'assalto dell'uomo. A inizio anno l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione aveva consigliato un controllo psicologico di Ahmad, a cui non era stato dato seguito.