Nato in Germania 27 anni fa, Harry Sarfo ha già "diverse vite" alle spalle. Operaio alle Poste londinesi prima, combattente per conto dello Stato Islamico in Siria poi. Almeno fino a quando il Califfato non gli chiede di tornare in Europa per compiere attentati . Ed è a questo punto che viene arrestato e decide per l'ennesima svolta, pentendosi e diventando un importante testimone della strategia di Isis per reclutare e formare soldati all'estero .

"Isis mira ad attentati multipli a Parigi, Berlino e Londra" - "La più grande aspirazione è quella di compiere attacchi multipli, in contemporanea, a Londra, Parigi e Berlino - ha spiegato Harry Sarfo intervistato dal New York Times -. In Francia è pieno di potenziali kamikaze, mentre in Germania e Regno Unito sono carenti".



"L'Isis cerca insospettabili, pronti ad entrare in azione" - "L'Isis ha delle vere e proprie unità di intelligence divise per settori geografici: Asia, Europa, Stati arabi - ha raccontato Sarfo -. Sono moltissimi i foreign fighter che stazionano in dormitori al confine turco-siriano in attesa di tornare in Europa. L'Isis cerca soprattutto giovani insospettabili: puliti, senza contatti con gruppi radicali, ma pronti ad entrare in azione, attivati da intermediari sconosciuti, attraverso la Rete o con semplici messaggi video".