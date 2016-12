Germania, grida "vi faccio saltare in aria" e scappa dall'ospedale psichiatrico: arrestato

E' stato arrestato a Brema, in Germania, l'algerino di 19 anni che era fuggito da un ospedale psichiatrico gridando "vi faccio saltare in aria". La polizia, per precauzione, aveva evacuato un centro commerciale. Il giovane, che era stato arrestato nei giorni scorsi per piccoli furti e poi trasferito in ospedale per essersi inferto delle ferite, aveva espresso il suo sostegno all'Isis e all'autore dell'attentato di Monaco.