Germania, governo trova l’accordo sui migranti: "Vengano e portino manodopera qualificata"

In Germania la coalizione di governo ha raggiunto un accordo al termine di una lunga contrattazione sulla nuova legge sull'immigrazione . Cdu-Csu e Spd sono arrivati ad un compromesso sulla normativa che ha l'obiettivo di richiamare forza lavoro qualificata dai Paesi esterni all'Unione Europea. Si distingue in linea di principio una separazione tra asilo e migrazione economica , punto a lungo discusso nella notte durante la stesura del documento.

Requisiti "I migranti provenienti da paesi esterni all'Unione europea avranno 6 mesi per cercare lavoro in Germania", ha detto il Ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer , nel corso di una conferenza stampa. Per la ricerca di un lavoro sarà fondamentale la conoscenza della lingua tedesca e una formazione adeguata al tipo di impiego che si intende cercare.

Riduzione della migrazione illegale"Nell'insieme abbiamo raggiunto un accordo per gestire meglio l'immigrazione di forza lavoro qualificata – ha continuato Seehofer - come era negli accordi di coalizione, e io sono molto contento di quanto è stato concordato. Abbiamo bisogno di forza lavoro qualificata da Stati terzi e la migrazione illegale può ridursi con queste misure". Oltre ai visti temporanei di sei mesi per cercare lavoro, sono state promesse procedure più veloci per il riconoscimento dei titoli di studio.